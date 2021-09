CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 25 settembre 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nella immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- DUNE – ore 17.00 - 20.45 – di Denis Villeneuve - con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård – Avventura/Drammatico/Fantascienza - "Paul Atreides è un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per assicurare un futuro alla sua nobile famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità - solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere…”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PAW PATROL: IL FILM – ore 17.15 - 19.15 – di Callan Brunker - Animazione - "Humdinger, l’acerrimo nemico dei nostri eroi, diventa sindaco della vicina Adventure City e inizia a seminare il caos. Ryder e i nostri amati super cuccioli si danno da fare per affrontare questa nuova sfida a muso alto. E, mentre uno dei cuccioli deve affrontare il suo passato ad Adventure City, la squadra trova l'aiuto di un nuovo alleato, l’esperto bassotto Liberty. Armata di nuovi entusiasmanti gadget e attrezzature, la PAW Patrol combatterà insieme per salvare i cittadini di Adventure City!…”

Voto della critica: **

- QUI RIDO IO – ore 21.15 – di Mario Martone - con Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell'Anna, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta (II) - Drammatico - "La storia è ambientata agli inizi del ‘900, nella Napoli della Belle Époque. Tra il cinematografo e il teatro, l'attore di spicco che domina la scena è il grande comico Eduardo Scarpetta. Dalle umili origini, Scarpetta vive adesso nel lusso grazie alla fama e alla ricchezza accumulati con le commedie e alla maschera di Felice Sciosciammocca, una figura che nel cuore del pubblico napoletano ha soppiantato Pulcinella. Proprio all'apice della carriera, Scarpetta fa un passo falso: decide di realizzare la parodia de La figlia di Iorio, tragedia del più grande poeta italiano del tempo, Gabriele D’Annunzio. La sera della prima la commedia non è gradita dal pubblico e viene interrotta da urla, fischi e improperi sollevati dai poeti e drammaturghi della nuova generazione che gridano allo scandalo. Scarpetta finisce con l’essere denunciato per plagio dallo stesso D’Annunzio…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- SPACE JAM - NEW LEGENDS – ore 17.30 - 21.30 – di Malcolm D. Lee - con LeBron James, Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green, Cedric Joe – Animazione/Avventura/Commedia - "Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l'intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell'Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all'azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche "King" James con il loro modo di giocare…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI – ore 17.10 - 21.10 – di Destin Daniel Cretton - con Awkwafina, Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung, Fala Chen, Ronny Chieng, Florian Munteanu – Azione/Avventura/Fantasy - "Shang-Chi, nato in una famiglia della criminalità organizzata, si è allontanato dal ‘business’ e preferisce vivere una vita normale a San Francisco, nonostante abbia ricevuto fin da piccolo un'educazione eccellente alle arti marziali. Purtroppo, la sua vita ‘normale’ viene gettata nel caos quando il passato torna a farsi vivo. Per difendersi da un gruppo di assassini è costretto a ritornare alle sue origini e a combattere la misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- TRE PIANI – ore 17.15 - 21.00 – di Nanni Moretti - con Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio, Elena Lietti - Drammatico - "La storia è ambientata in un condominio e vede protagoniste le vite di tre famiglie. All'apparenza non c'è niente di speciale, sembrano tre famiglie normali e tranquille, ma la realtà è ben diversa: si scopriranno presto i problemi e i segreti che inevitabilmente porteranno i percorsi di ciascuna a incrociarsi tra di loro…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SUPERNOVA – ore 17.15 - 19.30 – di Harry Macqueen - con Stanley Tucci, Colin Firth, James Dreyfus, Pippa Haywood, Sarah Woodward, Tina Louise Owens - Drammatico - "Sam e Tusker hanno trascorso vent'anni insieme e sono molto innamorati. Tuttavia, nei due anni trascorsi da quando a Tusker è stata diagnosticata una demenza precoce, la loro vita è cambiata. Poiché Tusker è ancora in grado di viaggiare, con l'arrivo dell'autunno, i due pianificano un viaggio on the road attraverso l'Inghilterra per incontrare amici e familiari e visitare i luoghi del loro passato. Man mano che il viaggio procede, però, le rispettive idee sul futuro iniziano a scontrarsi, alcuni segreti vengono a galla così come progetti privati mai rivelati e il loro amore viene messo alla prova come mai prima d'ora…”

Voto della critica: ***

- COME UN GATTO IN TANGENZIALE - RITORNO A COCCIA DI MORTO – ore 21.30 – di Riccardo Milani - con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Luca Argentero, Sarah Felberbaum - Commedia - "Tre anni dopo. Mentre Alessio e Agnese si rincontrano in un pub di Londra, a Roma Monica finisce in carcere per colpa delle gemelle che nascondevano merce rubata nei fusti dell'olio di ‘Pizza e Samosa’, e chiama Giovanni in cerca di aiuto. Il nostro ‘pensatore’, ora legato alla giovane e rampante Camilla, è impegnato in un progetto di recupero di uno spazio in periferia. Per far uscire Monica di prigione, Giovanni riesce a far commutare la detenzione con un lavoro nella parrocchia di San Basilio guidata da Don Davide, tanto bello quanto pio. È così che le vite di Monica e Giovanni si intrecciano nuovamente ma questa volta, pur con le solite differenze del caso e i mille guai in cui si cacceranno, tra i due sembra nascere una vera storia d'amore. Intenzionati a rivelare al mondo la loro relazione, organizzano un pranzo a Coccia di Morto con tutta la famiglia, compresi Sergio, Luce e ovviamente i due ragazzi. Ma è proprio qui che succede l'impensabile…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ****



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***

Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it