Perinaldo: dopo tanti anni rinasce il 'Milan Club Franco Baresi' nel piccolo centro dell'entroterra

E’ nato oggi pomeriggio ufficialmente il Milan Club Franco Baresi, un sodalizio che a fine anni ottanta rappresentava con orgoglio il tifo rossonero a Perinaldo, piccolo paese di 800 abitanti dell’entroterra, dove il tifo rossonero ha sempre avuto numeri importanti.

Finita la parentesi del vecchio Milan Club agli inizi degli anni 90 la ìnuova generazione’ di tifosi che adesso fanno parte del direttivo ha seguito incessantemente il Milan dalla stagione 1998/99 in casa e trasferta.

“Quest’estate – evidenziano i rossoneri di Perinaldo - ritrovandoci come sempre al bar ‘Au Gaggian’ a parlare del nostro Milan abbiamo avuto l’idea di aprire finalmente un club che potesse essere da collante tra il tifo rossonero dei milanisti storici di Perinaldo, a chi frequenta ancora San Siro e le nuove generazioni di tifosi del diavolo. Un club che possa diventare nel tempo luogo di aggregazione e punto di riferimento per tutto il nostro territorio. L’iniziativa è stata presa con entusiasmo da tutti… in pochi giorni abbiamo ricevuto tantissime adesioni anche da parte di milanisti in vacanza nel nostro paese o dei comuni limitrofi”.

Le iscrizioni sono sempre aperte contattando Marco al 3287320655.