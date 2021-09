Partita a pieno ritmo l'attività di inizio stagione del Reds Rugby Team asd

La ripartenza dei REDS è pirotecnica, dopo la bella parentesi presso il campo di Dolcedo, il rientro nelle mura amiche dell’impianto sportivo di Via Allende ai Piani di Imperia è molto positiva.

"Nei primi giorni di allenamenti - spiegano dalla società sportiva - le nuove leve sono state accolte dai dirigenti e dagli educatori/allenatori della società, primi sguardi d’intesa coi piccoli e via…

Tante le iscrizioni raccolte e tanti i nuovi visi che si affacciano al rugby che nella fascia d’età dagli Under 5 agli Under 13 è detto propaganda o mini-rugby, quello altresì fatto da bambini dove conta il divertimento e la voglia di fare amicizia, valori cardine dei REDS.

Oltre a quanto detto una ciliegina è il restyling dell’impianto sportivo, nuovi allestimenti e nuovi campi da padel in una cornice in costruzione che merita valorizzazione.

REDS Rugby Team presente e pronto a far partecipi bambini e genitori, con uno sguardo anche all’educazione motoria insegnata da educatori qualificati in atletica leggera, per dare una impostazione fisica che spesso viene sbandierata ma tralasciata, la società REDS ha deciso di curare, per formare meglio i piccoli atleti, anche questo aspetto.

I REDS vi aspettano il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18 per altre info redsrugbyteam.it".