Da Sanremo al professionismo del calcio: Marco Maiolino approda in Serie C all'Imolese

Dalla serie D all’approdo al calcio professionistico con l’Imolese, in serie C, con il ruolo di consulente marketing.

Si tratta di Marco Maiolino, ex vice allenatore della Virtus Sanremo ed ex addetto marketing della Sanremese nella scorsa stagione. “E’ stata una chiamata inaspettata – dice Marco - ma che comunque mi riempie di gioia e soddisfazione. Ringrazio la Sanremese calcio in primis Marco Del Gratta e Glauco Ferrara che, con mi hanno dato la possibilità di mettermi in mostra”.

“Un ringraziamento speciale anche alla Virtus Sanremo della famiglia Moroni – termina - per le precedenti collaborazioni. Spero di fare bene a Imola con la speranza di rimanere a lungo nel calcio professionistico”.