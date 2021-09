Atletica, Re e Bogliolo all'inaugurazione del rinnovato campo 'Lagorio':" Non vediamo l'ora di correre qua ad Imperia " (Video)

Davide Re e Luminosa Bogliolo, due liguri doc e due star dell'atletica internazionale, erano ad Imperia per l'inaugurazione del rinnovato campo di atletica 'Angelo Lagorio'. Due super ospiti, accompagnati dal Presidente FIDAL Stefano Mei che, durante i saluti di rito, ha ricordato come nel 1977 fosse venuto proprio nel capoluogo ponentino per disputare le finale dei Giochi della Gioventù.

Difficile definire 'ospite' Davide Re, lui che al 'Lagorio' è nato e cresciuto sportivamente. Poi è diventato l'alfiere dell'Atletica imperiese nel mondo. Salutando le numerose società sportive imperiesi presenti e i circa 200 atleti sugli spalti ha anche dichiarato:" Voglio vincere l'Europeo." E la gradinata è esplosa in uno scrosciante applauso. Qualche giorno fa in udienza da Papa Franceso, ieri a ricevimento dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e stasera a Genova premiato a 'Stelle nello Sport', nonostante un'agenda fitta di impegni, non poteva mancare a questo appuntamento speciale.

Un luminoso sorriso per tutti. E' un titolo facile per la bellissima Luminosa Bogliolo che si concede ad autografi e foto, divertita ed un po' emozionata dalla situazione. Alassina ma con Imperia ha un rapporto speciale, dato che anche il 'Lagorio' ha contribuito alla sua crescita tra gli ostacoli. Il talento e l'impegno l'han portata alle Olimpiadi di Tokyo e... non vuole fermarsi.