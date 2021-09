I soci del Lions Club Sanremo Matutia si sono incontrati per l’assemblea annuale di inizio d’anno

Mercoledì 22 settembre si è svolta l’assemblea di inizio dell’anno sociale 2021-22 nei locali nel ristorante Yacht club che ci ha ospitato preparandoci un’ottima cena. La cerimoniera Rosangela Bracco ha condotto la serata e, dando il benvenuto a tutti i soci, ha passato il microfono a Gianni Ostanel. Il presidente che, a richiesta di tutto il club, ha accettato di guidare il Matutia per il secondo anno consecutivo, ha relazionato sui punti salienti del Congresso di apertura di Asti dove ha partecipato con alcuni soci, ha poi menzionato il programma dei services in programma per il prossimo anno sociale.

La precedenza è stata data al cerimoniale per l’ammissione di un nuovo socio presentato dal Presidente G. Ostanel che ha tracciato un breve curriculum del sig. Stefano Bianchi, titolare di una ditta di ascensori, evidenziando gli aspetti più significativi della vita lavorativa per i quali lo si ritiene meritevole di entrare nella nostra associazione. Successivamente il cerimoniere invita il nuovo socio a leggere la formula d’impegno quindi il presidente gli appunta il distintivo del lions International, gli consegna le pubblicazioni illustrative del Lionismo ed il guidoncino del Club. E’ stata una bella cerimonia ed il signor Bianchi ha avuto una buona accoglienza tra i soci del club verso il quale ha dichiarato la sua disponibilità a servire.

Quindi la tesoriera Eleonora Colombi ha presentato il rendiconto anno sociale 2020-2021 approvato all’unanimità, ha poi presentato una previsione per la seguente annata e vista la necessità si è provveduto ad un aumento della quota sociale approvata dalla maggioranza dei soci.

Si sono gettate le basi su services gia effettuati come quello di ripulire e rinverdire i giardini M Jones con la collaborazione del Lions Host, sulla conferma di collaudati interventi operativi come la raccolta alimentare, di un prossimo torneo di burraco per raccogliere fondi a favore della LCIF, di interventi produttivi per la Scuola Cani Guida.

Inoltre è in fase di organizzazione da parte della psicopedagogista Dott.ssa Rota, un convegno sull’Autismo col patrocinio dell’Asl, della Provincia, del Comune di Sanremo, delle Pari Opportunità e con l’intervento di prestigiosi relatori quali Messina Sergio, Roberto Keller.

Per quanto riguarda il progetto Kairos sono in programma interventi nella Scuola Primaria per affrontare il discorso sulle “diversità”: si vuole migliorare l’integrazione scolastica e sociale tra giovani normodotati e persone con disabilità.

Il Presidente Gianni Ostanel invita quindi tutti i soci a collaborare durante i services che, di volta in volta si attueranno, riconferma il torneo di tennis giunto alla sua 2ª edizione e si dichiara a disposizione dei suoi soci affermando che la condivisione è basilare, l’intervento di tutti indispensabile per ottenere risultati ottimali e rendersi veramente utili nel rispetto del motto WE SERVE.

La riunione termina alle ore 11.

Addetto stampa Lions Matutia

MLuisa Ballestra