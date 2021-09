Sanremo: ‘Casa Serena’ di nuovo nel mirino di Asl1, questa mattina un’altra visita dell’azienda sanitaria

Ennesima visita di Asl1 questa mattina a ‘Casa Serena’, la RSA di Poggio nell’occhio del ciclone da quando il passaggio di proprietà ha drasticamente ridotto il personale interno della struttura.



Al momento non si conoscono dettagli sulle verifiche in corso da parte dell’azienda sanitaria, ma è ipotizzabile che sia in preparazione un nuovo verbale che potrebbe fare ulteriore chiarezza sullo svolgimento del servizio.

Nelle scorse settimane erano emersi dettagli poco rassicuranti in merito alla gestione degli ospiti, al servizio mensa e anche al rispetto delle norme anti covid. Circostanze che hanno portato il sindaco Alberto Biancheri ad avviare le procedure per la revoca.