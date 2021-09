Ventimiglia: confermato per giovedì prossimo il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato confermato, per giovedì prossimo alle 20 il Consiglio comunale di Ventimiglia, che torna dopo quella sera del 5 agosto, quando l’Amministrazione comunale rischiò di cadere dopo la votazione della pratica Coop.

Dopo i ‘Question time’, le mozioni, interpellanze ed interrogazioni, si discuterà di una serie di delibere di giunta sul bilancio.

Si parlerà anche dell’adeguamento del piano urbanistico comunale, con la modifica della cartografia del Puc, in ragione di aggiornamenti della base dati catastali a marzo 2021 e delle aree percorse dal fuoco al dicembre 2020. Si discuterà poi della variante al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime comunali, con la presa d’atto delle prescrizioni regionali impartite. Infine si discuterà del progetto in variante urbanistica per la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare in via Tacito e vico Arene oltre al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e la gestione del suolo.