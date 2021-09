Online da oggi “Hic et Nunc”, il nuovo singolo della Steve Foglia Society

È uscito oggi su Spotify il nuovo singolo della Steve Foglia Society anticipato da un lyric video pubblicato in anteprima esclusiva su You Tube ieri sera.



Il brano “Hic et Nunc” è un invito a godere del momento presente lasciando andare passato e futuro che generalmente portano rabbia e preoccupazione.

Mr. Tojo (ex-OBV Crew) è lo special guest di questo singolo che riesce a fondere la sua influenza hip-hop con lo zen rock di Steve in modo sublime.

La band è formata da: Paolo Rossi (voce), Daniele Arieta (chitarra), Edoardo Tavanti (tastiere), Mario Pedone (basso) e Steve Foglia (batteria).

Ascolta “Hic et Nunc” cliccando QUI.