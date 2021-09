Area Sanremo sta arrivando e si presenta alla città con un'opera dello street artist MrFijodor (Foto e Video)

Area Sanremo 2021 sta per iniziare, è pronta ad accogliere i nuovi talenti della musica italiana che sognano il Festival di Sanremo, e si presenta alla città in grande stile.

Nei giorni scorsi un manifesto 'loading' lasciava presagire qualche novità in arrivo ed ecco che oggi, in corso Cavallotti, a due passi dal Comune, la sorpresa si è compiuta.

La grafica del manifesto è stata realizzata 'dal vivo' dallo street artist nostrano MrFijodor per portare nel cuore della città tutta l'onda creativa che solo una manifestazione come Area Sanremo sa sprigionare.

"Loading..." è un termine con il quale tutti abbiamo ormai famigliarità. Indica "attesa", "caricamento in corso" e ha a che fare con la "connessione".

È anche il termine che da qualche giorno campeggia su un cartellone pubblicitario nella centralissima corso Cavallotti che riporta in piccolo solo un'altra scritta: area-saremo.it

Oggi quel cartellone pubblicitario "prende vita" grazie alla collaborazione con Mr Fijodor, street art di Imperia, e Daniele Decia, fondatore Question Mark – Galleria di Arte Diffusa di Milano e Finale Ligure.

L'artista da questa mattina sta usando il cartellone solitamente utilizzato per le comunicazioni pubblicitarie per creare un'opera che vuole lanciare un messaggio soprattutto ai giovani.

Dal "loading" al "growing".

L'immagine che sta prendendo forma è quella di una band di giovani artisti che suonano una serie di strumenti radicati nel terreno come se fossero piante. "L’intento è quello di comunicare che c’è qualcosa di già solido ma che deve essere fortificato come se fossero piante da innaffiare..." spiega Daniele Decia.

Una scelta fortemente voluta dalla Fondazione Sinfonica di Sanremo, organizzatori di Area Sanremo, con il proprio staff comunicazione.

L'idea (e la provocazione) è quella di fare un uso insolito, al limite dell'improprio, di uno spazio che di "normalmente" accoglie la pubblicità. Il messaggio che vogliamo lanciare attraverso questa scelta e con l'opera di Mr Fijodor è un invito a coltivare e far crescere il proprio talento, ad avere sempre la voglia, la curiosità e la determinazione di uscire dagli schemi e...prendersi spazio.

E per lanciare un simile messaggio ai giovani il linguaggio della "street art" ci è sembrato quello più adatto.

Il live painting sarà seguito passo per tutta la giornata di oggi sui social di Area Sanremo.

L'opera rimarrà visibile fino al 3 ottobre e a seguire diverrà patrimonio della "rete", attraverso foto e video, continuando a viaggiare attraverso link e condivisioni, per far arrivare il proprio messaggio in uno spazio senza confini.

Area Sanremo 2021 è iniziata.

Sarà un'edizione nuova, fuori dagli schemi, ricca di opportunità.

