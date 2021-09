Tutto sui diamanti

Essere in possesso di un diamante vuol dire poter avere l'opportunità di investire in esso. Rivolgendosi a My Luxury Group è possibile entrare in contatto con esperti affidabili e qualificati capaci di effettuare una corretta valutazione diamanti. My Luxury Group è in questo settore da due generazioni e fornisce consulenza a chi possiede dei preziosi ed intende venderli. Gli esperti del team si occupano di valutazione gioielli e preziosi con l’ausilio di strumenti affidabili e all'avanguardia.

La quotazione dei diamanti viene eseguita secondo i parametri internazionali, ponendo attenzione anche all'unicità e alle caratteristiche della pietra.

In questo articolo ci occuperemo di scoprire tutto quello che ci sia da sapere sui diamanti: cosa sono, quali sono le loro caratteristiche, cosa ne determina il valore.

Il diamante come pietra naturale

Il diamante è un minerale la cui struttura è formata interamente da carbonio. Le caratteristiche di un diamante sono l'alta durezza e la forte resistenza al calore. Un diamante ha proprietà rifrangenti della luce, che suddivide in una miriade di riflessi. L’estrazione dei diamanti si espleta tra giacimenti primari e secondari. I giacimenti diamantiferi primari sono localizzati nella roccia madre, che necessita di frantumazione ai fini dell'estrazione dei diamanti.

I giacimenti diamantiferi secondari si formano invece per la disgregazione della roccia madre in rocce sedimentarie secondarie. I maggiori giacimenti ad estrazione di diamanti si trovano in Russia, India, Brasile e Sudafrica.

Il diamante come pietra preziosa

I diamanti sono tra le pietre preziose più apprezzate, simbolo di un'immagine di lusso e ricchezza. Il valore di un diamante sul mercato aumenta in base a una serie di parametri, dal colore e alla tipologia di taglio. Nel mondo esistono diamanti unici per taglio e caratura. Comprare un diamante vuol dire fare un investimento nel lungo periodo.

La preziosità di un diamante deriva dalla sua purezza, dalle sue dimensioni, dalla sua forma. Un taglio a regola d’arte contribuisce a far risaltare le qualità di un diamante perché incide sulle sue capacità rifrangenti della luce. La durezza della pietra può essere scalfita solo da un altro diamante. Certo non vuol dire che un diamante non possa rompersi: queste pietre sono infatti comunque sensibili alle microfratture. Sono però indenni a un'eventuale azione da parte di acidi.

Il certificato di garanzia

Ogni diamante deve possedere un certificato di garanzia riconosciuto a livello internazionale. Il certificato di garanzia di un diamante attesta l’autenticità della pietra preziosa insieme alla sua qualità. Ne attesta inoltre le caratteristiche tecniche e quelle fisiche.

Se con i diamanti si vuole fare un investimento, è necessario che le pietre rispondano a una valutazione che rispetti strettamente direttive internazionali. Sono necessarie inoltre perizie gemmologiche specifiche, atte a garantire la veridicità di ciò che sostiene il certificato di garanzia.