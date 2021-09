Ventimiglia: sfondata la vetrina di un negozio in corso Genova, fermato un uomo

Ieri sera, un uomo ha quasi completamente distrutto la vetrina di un negozio della città di confine, in corso Genova. I colpi inferti al vetro hanno lasciato evidenti danni, ulteriori crepe che rendono ancora più fragile anche una situazione, già di per sé, delicatissima.



Il responsabile dell'accaduto è uno straniero che è già stato fermato anche grazie alla fondamentale collaborazione di un altro giovane extracomunitario che si è immediatamente prodigato per aiutare le forze dell'ordine nell'individuazione del responsabile. Da verificare se si sia trattato di un atto vandalico o di un tentativo di furto. Un altro episodio che si verifica in una città esasperata dai tanti fatti di violenza accaduti negli ultimi mesi, tanto che commercianti e cittadini sono anche scesi in piazza davanti al Comune per chiedere più sicurezza.