Ventimiglia: accende l'auto che prende fuoco, donna e figlia salvate dall'intervento della Polizia Locale (Foto)

Accende l’auto, una Fiat Panda, in via San Secondo a Ventimiglia di fronte al Comando della Polizia Locale, e la macchina prende fuoco. E’ accaduto questa mattina alle 8.30 ad una donna che, sull’auto insieme alla figlia, all’accensione si è vista sprigionare le fiamme dal motore, probabilmente per un corto circuito.

Fortunatamente due agenti della Municipale che erano in ufficio hanno visto tutto e, imbracciati due estintori hanno spento le fiamme, aiutando mamma e figlia a scendere dall’auto. Una volta spento il fuoco hanno chiamato i pompieri che hanno bonificato l’area. L’auto è andata parzialmente distrutta ma, fortunatamente, le due occupanti non hanno riportato ferite.