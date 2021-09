Ex caserma a Molini di Triora per ospitare i migranti di Ventimiglia, il sindaco Sasso "Non possiamo essere la soluzione ai problemi della città di confine"

L'imprenditrice vorrebbe far leva sulla Prefettura mettendo sul piatto la proprietà. Non sarebbe la prima volta se si considera la Colomba d'Oro a Triora, lo storico e lussuoso albergo che da anni ormai viene usato per ospitare i migranti del paese delle streghe, stabilmente integratisi nella comunità locale. Per quanto riguarda Molini di Triora e la proposta di questi giorni, voci di corridoio sostengono che non ci sarebbero i presupposti usare l'ex Caserma per accogliere i migranti di Ventimiglia per la necessità di procedere a interventi strutturali.