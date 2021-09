Diano Marina: stop all'antenna di Pini del Rosso, il Comune ha sospeso i lavori per alcune difformità

Questa mattina è stata emessa una ordinanza di sospensione lavori per la pratica edilizia relativa alla nuova antenna in costruzione in zona Pini del Rosso. La notizia avrà sicuramente una eco importante a fronte delle accese polemiche dei giorni scorsi, dopo le perplessità manifestate da un gruppo di cittadini di Gorleri.



Proprio pochi giorni fa, gli abitanti avevano presentato un esposto indirizzato al comune di Diano Marina, alla Prefettura e al comune di Imperia, alla Regione Liguria, all’Arpal, al Ministero della Transizione Ecologica, alla direzione generale per il 'Patrimonio Naturalistico' nonché al comando Carabinieri per la tutela dell’Ambiente, all’Enav - Direzione Servizi Navigazione Aerea - Funzione Progettazione Spazi Aerei, l’ Enac Ente Nazionale Aviazione Civile, nonché al comando della polizia locale imperiese e la 115ª Squadriglia Radar Remota. I cittadini, una ventina i firmatari dell’esposto, avevano chiesto la verifica dell’applicazione di quanto previsto dalle norme di settore

Oggi il colpo di scena, il Responsabile Edilizia privata, Urbanistica e Demanio del Comune di Diano Marina ha firmato il provvedimento che interrompe i lavori. La decisione è maturata a seguito di un sopralluogo che ha fatto riscontrare alcune difformità.



In particolare, vengono contestate alla ditta esecutrice una traslazione del basamento di circa cm. 44 e una maggiore profondità del marciapiede di circa cm. 28. La ditta esecutrice può ricorrere presentando memorie e documentazioni entro 20 giorni.