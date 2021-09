Coronavirus: numeri stazionari ma oggi c'è un morto in provincia e un paziente in terapia intensiva

Numeri stazionari anche oggi nella nostra provincia e in regione, nel classico bollettino Covid. Con il tasso di positività stabile sono 69 i nuovi positivi 19 oggi in Liguria, a fronte di 2.874 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 4.157 antigenici rapidi), uno ogni 41,65 pari al 2,4%.

Nella nostra provincia sono 9 i nuovi contagiati, rispetto ai 19 del savonese, i 31 di Genova e i 10 di Spezia. Oggi però registriamo due morti, di cui uno nell'imperiese, un uomo di 91 anni mentre l'altro è una donna di 80, deceduta a Genova. Dopo diversi giorni con la terapia intensiva vuota, oggi un paziente è stato nuovamente intubato in ospedale a Sanremo.

Tamponi processati con test molecolare: 1.617.140 (+2.874)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 663.074 (+4.157)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 112.280 (+69)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.336 (-60)

Casi per provincia di residenza

Imperia: 245 (-16)

Savona: 315 (-11)

Genova: 1.167 (-15)

La Spezia: 399 (-14)

Residenti fuori regione o estero: 44 (+2)

Altro o in fase di verifica: 166 (-6)

Totale: 2.336 (-60)

Ospedalizzati: 70 (-8); 6 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 13 (-1); 1 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 18 (-3); 1 (+1) nessuno in terapia intensiva

San Martino - 11 (-3); 3 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 18 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 2 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 5 (-); nessuno in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.038 (-76)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 105.541 (+127)

Deceduti: 4.403 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1: 374 (+46)

Asl 2: 412 (+7)

Asl 3: 308 (+11)

Asl 4: 77 (-28)

Asl 5: 261 (+68)

Totale: 1.432 (+94)

Dati vaccinazioni 24/09/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.468.895

Somministrati: 2.124.731

Percentuale: 86%