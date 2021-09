Coronavirus: il Presidente Toti “Grazie alla nostra campagna la Liguria è in zona bianca dal 7 giugno”

“Grazie all’efficace campagna di vaccinazione che Regione Liguria sta portando avanti, nella nostra regione l’incidenza settimanale media cala ancora attestandosi a 33. L’Rt è a 0.79 con il tasso di occupazione dei posti letto di Terapia Intensiva al 2%, mentre il tasso di occupazione dei posti letto di area medica è al 5%, con entrambi gli indicatori al di sotto dei parametri di rischio. Questo conferma stabilmente la Liguria in zona bianca, obiettivo raggiunto il 7 giugno e mai più abbandonato”.

Così il presidente di Regione Liguria e Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale in Liguria, che prosegue: “Ad ora sono 317 le prenotazioni per le terze dosi rivolte ad una categoria di persone ultravulnerabili. Per questa fascia di popolazione è necessario mettersi in sicurezza in vista dell’inverno e la prima riposta è stata importante. Intanto, nella fascia di popolazione Under 12, l’81% della popolazione ligure ha ricevuto almeno una dose di vaccino”.