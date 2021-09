Cervo: scontro tra due auto sull'Aurelia a Capo Mimosa, una prende fuoco ma viene subito spento (Foto)

Scontro frontale tra due auto, questa sera poco prima delle 19.30 sulla Statale Aurelia all’inizio della salita di Capo Mimosa a Cervo. Due auto sono entrate in collisione per cause ancora in via d’accertamento.

Poco dopo lo scontro una delle due auto ha anche preso fuoco ma, fortunatamente, gli occupanti sono riusciti ad uscire prontamente. Un residente della zona ha iniziato a spegnere le fiamme con una manichetta dell’acqua mentre, sul posto, è intervenuto il personale medico del 118 e le ambulanze della Croce Rossa di Diano Marina e della Oro di Cervo.

I due feriti, fortunatamente, non sono gravi mentre le auto sono andate quasi distrutte. Il traffico sull’Aurelia è stato chiuso al traffico per alcuni minuti anche per consentire la messa in sicurezza delle auto, da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Imperia.