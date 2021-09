Badalucco corre ai ripari contro chi abbandona le deiezioni canine, il sindaco incontra i cittadini "Agiremo"

Badalucco ci sono 1200 abitanti e 600 cani. E pochi bipedi maleducati. Per questo motivo l’amministrazione comunale del centro, che si definisce “Il paese del buon vivere” e che sta per ricevere la bandiera arancione, è corsa ai ripari.



Si comincia con un’assemblea dei proprietari di cani di tutto il centro abitato, che si è svolta ieri sera nella consueta area del Giardino del Parroco. All’invito i cinofili hanno risposto in discreto numero, e l’assemblea ha trovato momenti piuttosto animati, con botta e risposta tra giunta comunale, quasi al completo, con il sindaco Matteo Orengo e il pubblico. In certi momenti, solo alcuni amici a quattro zampe, involontari protagonisti della situazione, stavano pazientemente zitti.

L’argomento, è stato introdotto dalla consigliera Lisa Palumbo: “Il problema delle deiezioni canine ha assunto un rilievo insostenibile nella vita cittadina. Ci sono strade impercorribili a causa di padroni di cani che non raccolgono gli escrementi dei loro animali e di altri che li lasciano uscire liberi. Occorre un maggiore senso civico, che parta da un esame di coscienza”. Apriti cielo a queste parole! Pochi hanno considerato che la stessa consigliera è proprietaria da qualche mese di un simpatico barboncino. L’assemblea si è animata ed è andata poi avanti per la tangente. “Provate a pulire meglio il paese con i vostri operai!”. “Quante sanzioni avete comminato a chi non rispetta le regole?”. “E che dire allora delle colonie feline che lordano il territorio?”. “E ancora perché non si parla dei gatti lasciati uscire liberamente da abitazioni private?”.”Mettete le telecamere in tutto il paese!” “Create una zona per i cani”

I contrasti sono saliti di tono anche quando da parte dell’Amministrazione è stata prospettata l’ipotesi di ricorrere ad un espediente innovativo, già utilizzato in Italia da una decina di comuni. “Stiamo vagliando l’ipotesi di ricorrere al prelievo del DNA di ogni cane residente a Badalucco – ha detto Lisa Palumbo – Si tratta di spendere dai 18 ai 20 euro per un tampone salivare dell’animale, assolutamente non invasivo. Questo ci consentirebbe di identificare con assoluta certezza i proprietari di cani privi di senso civico. L’analisi delle feci, porterebbe all’identificazione del cane, grazie all’archivio del DNA canino”

Per stemperare gli animi alla fine è intervenuto il Sindaco Matteo Orengo. “Non possiamo fare affidamento sulle telecamere, perché non abbiamo poi la possibilità di controllare. Abbiamo voluto fare questa assemblea per sensibilizzare tutte le persone, per cercare una soluzione insieme, che prima di tutto deve nascere da un patto di comunità per un paese più pulito. Ma è chiaro che agiremo in modo da colpire le persone che non rispettano le ordinanze per le deiezioni canine nel centro abitato, in quanto ci sono responsabilità civili e penali in capo al proprietario del cane. Nei mesi scorsi una persona è stata sanzionata con una multa di 300 euro. E’ comunque ora di trovare una soluzione condivisa, che sarà oggetto di uno studio e di un regolamento. Qui stasera abbiamo aperto solo un discorso. E proprio oggi ho coinvolto anche i Carabinieri della nostra caserma non solo per questo problema, ma anche per altre questioni che riguardano la convivenza nel Paese del buon vivere, che deve essere tale anche nei fatti”

Dopo il mugugno tutti a nanna. Come induceva il freddo frizzante di Settembre a Badalucco e l’ora tarda . Ma una prima pietra è stata gettata nello stagno . E il paese e piccolo e la gente mormora. Chissà che questo discorso non arrivi anche a quei maleducati, che ieri sera non c’erano e che tutti a Badalucco sanno chi siano. Peraltro stamane il bidone per le deiezioni canine è stato trovato pieno di rifiuti di ogni genere e di bottiglie e lattine di birra. Segno che i maleducati non sono solo tra i proprietari di vani. E’, ahime, come in molte comunità un discorso generale. Per fortuna di sempre più pochi.