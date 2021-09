Ventimiglia: sono partiti questa mattina i lavori del parcheggio 'Eiffel', saranno realizzati 120 posti (Foto)

Sono iniziati stamattina i lavori del terzo parcheggio, quello denominato ‘Eiffel’, area un tempo era adibita a deposito ed officina per le locomotive.

L’area diverrà, grazie al progetto dell'Arch. Franco Allavena, un parcheggio in centro e il futuro Palazzetto della salute di Ventimiglia, con i lavori già aggiudicati alla ditta Silvano. L’annuncio è stato dato dall'Assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Ascheri, alla presenza del Sindaco e di alcuni consiglieri.

“Non tutti forse – evidenzia il Sindaco Scullino - sanno che il deposito, ora in stato degrado e decadente, all'interno ha ancora la struttura in ferro del noto Ingegnere francese Alexandre Gustave Eiffel. La caratteristica forma a raggiera ed emiciclo, dell'area adiacente, deriva dalla presenza della piattaforma girevole che consentiva la rotazione delle locomotive per l’ingresso nel deposito”. Verranno realizzati 120 nuovi posti auto in centro, adiacenti alla stazione centrale di Ventimiglia.

Nelle foto il prima, ora e dopo.