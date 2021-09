Ventimiglia: consegnato il cantiere ex piattaforma girevole di via San Secondo (Foto)

È stato consegnato questa mattina, alla presenza del sindaco Gaetano Scullino, il cantiere di riqualificazione dell'area ex piattaforma girevole ferroviaria limitrofa a via San Secondo. Contestualmente è stato effettuato il risanamento conservativo dell'edificio esistente e la realizzazione di un parcheggio a raso.



Un'opera anche di pubblico interesse in quanto la problematica del posto auto nella città di confine rimane sempre attuale considerata anche l'importante mole di turisti che raggiunge la città. Un altro obiettivo portato a termine dall'amministrazione che conta con questo all'attivo 19 cantieri sul territorio ventimigliese.



Tra gli altri progetti previsti per il 2022 ricordiamo la passerella sul Roja e la messa in sicurezza degli argini del corso d'acqua.