Il tenore di Imperia Raffaele Feo ha trionfato al Concorso Internazionale Musica Sacra

C'è anche il tenore imperiese Raffaele Feo tra i vincitori del prestigioso Concorso Internazionale Musica Sacra. La finale si è svolta nei giorni scorsi nella Basilica SS. Apostoli a Roma.

L'imperiese si è esibito insieme agli altri artisti in gara suddivisi per categorie, in quello che a tutti gli effetti è stato un Concerto di Gala con la partecipazione di istituzioni nazionali e internazionali e prestigiosi ospiti. Un contesto importante che ha visto l'esibizione di ben 23 cantanti lirici.

Arduo il compito della Giuria che ha dovuto decretare gli otto vincitori. Feo ha vinto come tenore insieme a Dongyoul Park dalla Corea del Sud. Il 3 ottobre la finale sarà trasmessa su Telepace e Radio Vaticano.