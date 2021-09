Bordighera: da lunedì a mercoledì nuovi interventi di pulizia di tombini e caditoie

Proseguono a Bordighera le attività di pulizia di tombini e caditoie. Tra lunedì e mercoledì della prossima settimana si concentreranno nuovi interventi. Ne ha dato notizia il Comune ricordando il calendario delle vie dove si procederà alla pulizia: lunedì 27 settembre, via degli Inglesi; martedì 28 settembre, strada Borgo - via Giambranca; mercoledì 29 settembre, via Bellavista - via Cesare Augusto.​