Taggia: situazione di degrado e sporcizia in via Soleri, la segnalazione con foto di un lettore

Un nostro lettore di Taggia, G.M., ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado in via Soleri:

“Da vecchio taggiasco vi invio alcune fotografie scattate alle 19.30 in salita Eleonora Curlo a Taggia, salita che porta al ‘Pantan’, ovvero alla storica e scenografica via Soleri. Proprio qui, domani e domenica, si svolgerà ‘Meditaggiasca’, bella manifestazione che prevede anche la partecipazione di alcune autorità. Visto che bel biglietto da visita? Quasi quotidianamente questa sporcizia è dovuta all'inciviltà di ragazzini (ma non solo) maleducati, che consumano sul posto e poi gettano a terra lattine, bottigliette e cartacce, nonostante i contenitori per la raccolta differenziata situati all'interno del locale. Sarebbe però auspicabile un più frequente controllo da parte degli addetti alle pulizie ed anche la presenza più assidua e costante, nel nostro bellissimo centro storico, di almeno un agente di Polizia Locale”.