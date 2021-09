Bordighera: grande e generosa partecipazione al gala di beneficenza “Gli altri siamo noi”

Grande partecipazione e commovente generosità per la cena di gala dal titolo “Gli altri siamo noi”, pensata dal noto ristoratore Romolo Giordano insieme ad alcuni amici della Spes.

Alla presenza del Ministro degli Esteri del Principato di Monaco, Laurent Anselmi, e del consigliere regionale Mabel Riolfo, il noto ristorante “A Marea” di Bordighera a capo Sant’Ampelio ha ospitato numerosi avventori per una succulenta cena a base di pesce.

La finalità benefica ha mosso tante amiche e amici di Spes, Noi4You Aps e Scuola di Pace ets, enti di volontariato da tempo attivi sul territorio, a favore delle persone più fragili.

A nome degli enti beneficiari, Matteo Lupi, Laura Tibald e Luciano Codarri “ringraziano i partecipanti per la sensibilità mostrata, Romolo Giordano ed il suo staff per la qualità indimenticabile di servizio e accoglienza, la ditta “Eurodrink” di G. Maccario per la fornitura dell’eccellente vino che ha bagnato il gala”.

Il ricavato della iniziativa è stato destinato ai seguenti progetti sociali: Sostegno all’inserimento lavorativo di persone con disabilità Spes: in un anno di grande difficoltà economica e sociale, Spes Cooperativa Sociale intende tutelare i percorsi lavorativi di fasce deboli all’interno dei laboratori di Spes a Varase e Roverino, puntando anche ad una nuova assunzione; sostegno al progetto “Caravaggio”, per il contrasto alle povertà educative, coordinato da “Noi4You” Aps; progetto di cooperazione “bimbi di strada” in Congo, promosso da Scuola di Pace: sostegno scolastico per 552 bambini che vivono in Congo, per valorizzare la straordinaria opera dell’ambasciatore Luca Attanasio, trucidato in Congo nel mese di febbraio scorso.