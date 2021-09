Coronavirus: Asl 1 si prepara per la terza dose di vaccino, Falco “Subito le prenotazioni per le categorie più fragili” (Video)

Anche Asl 1 si sta preparando per la somministrazione della terza dose di vaccino, come disposto dal Ministero. Alcune regioni hanno già iniziato con le iniezioni e, in questi giorni, anche la Liguria sta dando il via alla procedura.

“Anche noi inizieremo con la terza dose come da indicazioni regionali - commenta ai nostri microfoni Silvio Falco, direttore generale di Asl1 - inizieremo le prenotazioni e poi con le categorie più fragili e gli immunodepressi, poi ci adegueremo strada facendo con le altre categorie”.

Asl1, intanto, è sempre impegnata nella somministrazione delle prime dosi anche tramite il ‘tour’ che ha visto il camper dell’azienda sanitaria fare tappa in diversi centri piccoli e grandi della provincia. “Stiamo cercando di fare un’operazione per raggiungere anche i più scettici che in prima battuta non si erano vaccinati - aggiunge Falco - vogliamo migliorare il dato che entro la fine del mese o l’inizio di ottobre raggiungere l’80%”.



“Le regole del green pass hanno convinto anche i più timorosi - conclude il direttore generale - il fatto di averne necessità come fosse un passaporto ha fatto sì che ci sia stato un ulteriore impulso”.

L’intervista al direttore generale di Asl1, Silvio Falco