Elezioni a Diano Marina, domenica il confronto tra i candidati sindaco organizzato dal nostro Gruppo editoriale

Appuntamento domenica alle 18.45 in piazza Martiri della Libertà a Diano Marina con l’atteso confronto tra i 3 candidati a sindaco nella Città degli aranci organizzato dal nostro Gruppo editoriale, Morenews. Il dibattito sarà moderato da Diego David.

Marcello Bellacicco per la Lista civica ‘Diano Marina, Francesco Parrella per ‘Diano Domani’ sostenuto dal centrosinistra più Rifondazione comunista e Cristiano Za Garibaldi candidato di ‘Vivere Diano’ per il centrodestra (Cambiamo-Lega-Fratelli d’Italia-Lega, Forza Italia) si sfideranno sui temi caldi della campagna elettorale.

Ogni candidato avrà a disposizione un tempo massimo per rispondere alle domande che verranno poste rigorosamente in ordine alfabetico. Verrà proposta una domanda specifica a ognuno per permettere agli elettori di conoscerlo meglio e, alla fine, ciascun aspirate sindaco avrà a disposizione un minuto per l’appello al voto