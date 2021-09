San Bartolomeo al Mare: da domani birra e piatti tipici in piazza Oktobeerfest, ecco il programma musicale

Pronto il programma musicale dell’Oktobeerfest, la tre giorni di intrattenimento dedicati alla birra, che richiama la celebre festa bavarese Oktoberfest, in programma a San Bartolomeo al Mare venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 settembre (piazza Torre Santa Maria, accesso libero nel rispetto delle normative anti Covid-19).

Si parte con Dj Maze domani alle 18, che lascerà spazio ai Rock and Roll boys, band in attività dal 2017. Il repertorio ripropone i classici del rock and roll e del rockabilly, dedicando una panoramica alla sua evoluzione nel corso degli anni. Dj Maze accompagnerà ulteriormente il resto della serata.

Sabato e domenica andranno in scena Simone Tulipanti (El Coach) e Mauro Rosa (Mr Pink): sarà compito loro animare la piazza a partire dalle 18 e dopo le 22.30. Si sono conosciuti 5 anni fa durante una serata e dopo poco hanno iniziato a organizzare dj set in giro per la provincia di Imperia e di Savona: sono apprezzati per le selezioni musicali che vanno dagli intramontabili classici italiani alle vecchie hit dance. Dalle 20 alle 22.30 musica dal vivo.

Sabato saranno protagonisti i Thunderbird, che propongono le grandi hit rock degli anni '70, con alcune sfumature moderne. Non solo musica ma anche intrattenimento con il vocalist Matteo Ercole, già cantante della Lost in Blues e dei Franziskani.

Domenica il palco sarà occupato dai Mercenari, che con un sound travolgente ripercorreranno la storia del rock dalle sonorità inglesi, aggressive e graffianti ai caldi ambienti sonori del sud degli Stati Uniti, con i più grandi successi del genere, dai Greenday ai Foo Fighters passando per Lynyrd Skynyrd e Offspring.

Cinque i commercianti coinvolti nell'iniziativa: il bar Agriotta, il ristorante Ai Secoli Bui, i bar C'era una volta e La Lampara e la vineria TiroVino. Gli stand gastronomici apriranno alle 18. In programma hotdog, bretzel e goulash ma anche spiedini, waffel, bagel, tipicità liguri come torta verde e focaccia e molto altro, fino ad arrivare al dessert con piadine alla nutella e birramisù. Un menù a tema completo, con contorno di musica, per celebrare la fine dell'estate e l'inizio della nuova stagione.