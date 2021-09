'Ponente Ambiente Cultura' e le Giornate del Patrimonio: “Il nostro territorio di Ponente protagonista con le sue bellezze”

Sabato e domenica torna l’appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio, la più importante manifestazione culturale condivisa a livello europeo.

Il tema scelto per questa edizione dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione, è “Patrimonio culturale: tutti inclusi”. Aprire le possibilità, la partecipazione e lo sguardo.

L'associazione 'Ponente Ambiente Cultura' saluta con entusiasmo questa occasione per portare all’attenzione della comunità luoghi culturali patrimonio di un territorio, spesso poco conosciuti, ma di grande valore culturale e artistico nonché attrattiva turistica per la qualità della loro offerta.

“Luoghi che si inseriscono a pieno titolo nel nostro paesaggio e nella nostra storia, in un percorso virtuoso che va dalla costa all’entroterra, rappresentandone una specifica eccellenza - dichiarano dall'associazione - parliamo di realtà portate avanti con grande passione e grande sforzo da privati che dimostrano di amare l’arte, la cultura e questo territorio, intuendone tutte le potenzialità e ricchezze”.

Villa Pompeo Mariani a Bordighera, Fondazione Pompeo Mariani e Carlo Bagnasco (Via Fontana Vecchia 5, 3472364922)

Villa Biener Arte Contemporanea a Cipressa, Judit Torok e Carlo Maglitto (Via Fossati 80, 3480050238)

Casa Balestra Dimora Storica a Molini di Triora, Fratelli Daniela e Giacomo Lantrua (Via Case Soprane 13, 3349324232)

Villa Pompeo Mariani Casa d'Artista a Bordighera, del pittore lombardo (Monza 1857 - Bordighera 1927) che fu uno dei protagonisti della vita artistica di Bordighera tra Otto e Novecento. Qui, nel 1908, acquistò questa elegante villa tra gli ulivi, in posizione panoramica, attribuita a Charles Garnier. Nel 1911, Mariani fece costruire dall'architetto Rodolfo Winter (figlio del giardiniere Lodovico Winter) un atelier tra gli alberi, battezzato "La Specola", uno dei più importanti ancora sopravvissuti a livello mondiale. Qui venivano a trovarlo i numerosi amici e ammiratori, tra cui la Regina Margherita. Mariani lavorò intensamente tra la Riviera Ligure e il Principato di Monaco, realizzando numerosissimi quadri e bozzetti di soggetto paesaggistico e mondano. Nel Parco che circonda la Villa nel 1884 Monet eseguì tre suoi capolavori. In occasione delle Giornate del Patrimonio si potranno ammirare le opere di Giovanni Lomazzi (1853-1925), bronzista-orafo-argentiere, i cui capolavori si possono ancora oggi ammirare tra Milano, Bergamo, Bordighera, Londra e New York.

Villa Biener Arte Contemporanea a Cipressa, un sito dovuto all’estro e alla vena artistica di Judit Török,medico, figlia di collezionisti ungheresi, e al compagno e artista Carlo Maglitto, dove sono sistemate sculture e installazioni “en plen air”, opere create da artisti emergenti e affermati, splendide ceramiche e sgargianti mosaici policromi e polimaterici. Il parco intorno alla villa vede un suggestivo sistema di giardini pensili, posti su livelli sfalsati. Fra le aiuole fiorite, le terrazze di olivi, gli alberi da frutto e le specie botaniche provenienti dal Mediterraneo e oltre, si susseguono stupende teorie di mosaici policromi, opera di Judit Török e dei suoi collaboratori, che invadono le superfici esterne della villa e i recessi più nascosti del giardino. Nella suggestiva Galleria della Villa vengono allestite diverse esposizioni tematiche nel corso dell'anno.

Casa Balestra Dimora Storica a Molini di Triora è gestita e valorizzata dai proprietari Daniela e Giacomo Lantrua, testimonianza e presidio di cultura importante per tutta la Valle Argentina e l'intera provincia di Imperia, come conferma la Menzione speciale al Concorso FICLU Federazione Club italiani per l’Unesco, ottenuta nel 2020.

La casa è di proprietà della famiglia dal 1830, è un edificio incastonato nel centro storico del paese, interessante per il valore storico-architettonico e dei personaggi che l’hanno abitato: il chirurgo GB Balestra risorgimentalista e pioniere nel campo delle vaccinazioni, con i suoi figli, l’Arcivescovo Pietro e Agostino dedito all’agricoltura. La casa mantiene le vestigia e gli arredi storici.

Entrata gratuita. Necessario il Green Pass per le visite. Villa Mariani nelle giornate di sabato e domenica apre al pubblico con visite guidate: una alle ore 11 ed una alle ore 17. Il costo del biglietto che è di 7 Euro a persona.