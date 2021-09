Pompeiana: torna anche quest'anno con l'associazione 'Praugrande' l'iniziativa 'Puliamo il Mondo'

Anche quest'anno l'associazione Praugrande, in collaborazione con il Circolo di Legambiente a Ponente e con il patrocinio del Comune di Pompeiana, aderisce all'iniziativa ‘Puliamo il Mondo’, promossa da Legambiente.

L'appuntamento è previsto per sabato prossimo, con ritrovo alle 14,30 in piazza della chiesa a Pompeiana. Anche questa volta tutti i volontari che vorranno partecipare si occuperanno di ripulire dai rifiuti la zona di San Bernardo nei pressi dell'area pic-nic e proseguiranno per un tratto della strada che porta a Cipressa, all'interno del SIC di Pompeiana. In occasione dell'iniziativa l'Associazione Praugrande intende inoltre installare nella zona del SIC di Pompeiana i pannelli illustrativi che ha restaurato e preparato in questo periodo.

L'associazione Praugrande ed il Circolo di Legambiente a Ponente confidano in una partecipazione numerosa per riuscire a dare una mano all'ambiente in cui viviamo e mantenerlo il più possibile pulito e intatto per tutti. Anche quest'anno tutti si dovranno attenere alle misure di prevenzione del contagio da Coronavirus, per cui l'iniziativa si dovrà svolgere nel rispetto delle regole vigenti relative all’emergenza sanitaria.