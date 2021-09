Nel prossimo weekend anche Ranzo e Rezzo aderiscono alle 'Giornate Europee del Patrimonio'

Anche Ranzo e Rezzo, piccoli centri della Valle Arroscia, aderiscono alle 'Giornate Europee del Patrimonio': sabato prossimo dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18 sarà possibile andare alla scoperta della Chiesa di San Pantaleo a Ranzo e del Santuario di Maria Bambina a Rezzo.

"Tra Ranzo e Rezzo storie e strade di bellezza è il filo conduttore dell'iniziativa perché - spiegano gli organizzatori - si tratta di ripercorrere le strade e scoprire le storie dei conterranei pittori Guido da Ranzo e maestri scalpellini Lapicidi da Cenova, protagonisti di una singolare esperienza artistica vissuta in Valle Arroscia a cavallo tra il XV e il XVI secolo".

"In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio - proseguono - vogliamo rendere fruibili questi tesori di fede, di arte e di storia che conservano le nostre comunità; può essere l'occasione, per chi ha voglia di passare una giornata diversa nel nostro Entroterra, per la scoperta della bellezza di questi tesori insieme a quella delle ricchezze paesaggistiche e naturali e delle peculiarità enogastronomiche".