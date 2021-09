La Polizia imperiese applica per la prima volta la misura della sorveglianza speciale nei confronti di un pericoloso stalker di Sanremo

La Polizia di Imperia, la settimana scorsa, ha adottato due misure di prevenzione nei confronti di due stalker e, in particolare, per la prima volta dalla recente modifica legislativa, quella della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Il 15 settembre scorso la Questura ha raggiunto un ulteriore positivo risultato nel contrasto alla violenza di genere e nella repressione dei comportamenti persecutori, che avevano portato la vittima all’esasperazione, ingenerando un senso di insicurezza reale e percepita. Il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Imperia ha sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, richiesta dal Questore al Tribunale di Genova un uomo già noto alle forze dell’ordine per l’escalation dei comportamenti persecutori a Sanremo, per le quali aveva già subito sentenze penali.

All’uomo, residente nella città dei fiori, è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale: per un anno e mezzo non potrà allontanarsi dalla propria abitazione in determinate fasce orarie, dovrà risiedere in un Comune diverso, non dovrà avvicinarsi alle vittime ed ai luoghi frequentati e sottoporsi ad un programma di trattamento per gli uomini autori di violenza. La misura sarà applicata quando uscirà dal carcere, dove è detenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. L’eventuale violazione delle prescrizioni comporterà una serie di conseguenze penali, che vanno dalla denuncia all’Autorità Giudiziaria fino all’arresto anche fuori dalla flagranza.

Gli agenti dell’Anticrimine della Questura ha anche eseguito un provvedimento di ammonimento disposto del Questore di Imperia nei confronti di un uomo, ritenuto responsabile di atti persecutori ai danni della propria fidanzata, concretizzatisi in un atteggiamento di controllo e gelosia morbosa nei confronti della donna.

Il Questore ha ‘ammonito’ l’uomo nei cui confronti era stato richiesto l’intervento dalla donna, a tenere una condotta conforme alla legge. In caso di violazione delle prescrizioni l’uomo sarà denunciato.

Il bilancio dell’attività della Questura in tema di misure di prevenzione dimostra la gravità del fenomeno anche in provincia di Imperia, e da ciò il particolare impegno profuso nel sorvegliare e vigilare il problema della violenza di genere ed in ambito domestico, anche nel contesto dei numerosi progetti elaborati dalla Polizia di Stato, tra cui si ricorda ‘Questo non è amore’.

Da inizio anno sono 18 le pratiche trattate, 11 gli ammonimenti ed una la misura della sorveglianza speciale adottata nei confronti di stalker o autori di violenza di genere.