E’ chiusa al traffico dalle prime ore del pomeriggio per una frana e la contemporanea caduta di alcuni massi, la strada Provinciale 31 che, da Chiusavecchia porta alla frazione di Olivastri. Il movimento franoso è avvenuto all’altezza del km 1,9.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, in attesa di un intervento della Provincia, previsto per domani. La frazione è raggiungibile da un percorso alternativo.