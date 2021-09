Vaccini, al via la terza dose: i primi due a riceverla sono due pazienti del Galliera

Sono partite oggi le terze dosi di vaccino anticovid in Liguria. A riceverlo per primi sono stati due pazienti anziani, malati oncologici in cura al Galliera.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha postato sui social la foto delle iniezioni ai due."Sono Silvia e Michele, 77 e 87 anni, - scrive Toti - pazienti oncologici in cura all’ospedale Galliera, i primi vaccinati con la terza dose in Liguria.

Da stasera alle 23 partiranno le prenotazioni sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it per i soggetti immunocompromessi e da domani anche tramite tutti gli altri canali. Così metteremo al sicuro 35 mila liguri ultrafragili dal virus".