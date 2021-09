Mercoledì prossimo, dalle 9 alle 18, in via al Mare a Bussana di Sanremo, nei tratti debitamente segnalati, sarà vietato il transito a tutti i veicoli per permettere lo stazionamento di un mezzo che depositerà attrezzature nell’area di cantiere al confine tra il Comune di Sanremo e quelllo di Taggia.

Fino all’arrivo del mezzo il transito sarà consentito tramite movieri. Terminate le operazioni previste la strada di collegamento tra Bussana e Taggia sarà riaperta.