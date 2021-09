Riva Ligure assegna la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, premia il fairplay di Mattia Agnese e la resilienza delle tenniste Pessina e Oliveri (Foto e videoservizio)

E' stato il culmine dei festeggiamenti istituzionali per il patrono San Maurizio. Un momento di normalità che torna ad essere celebrato dopo un anno di stop nel rispetto delle misure nazionali anti Covid. Per l'occasione piazza Matteotti ha ospitato il consiglio comunale straordinario e solenne alla presenza di molti cittadini e di numerose autorità come: l'assessore regionale Gianni Berrino, i consiglieri regionali Chiara Cerri e Veronica Russo, il presidente della provincia Domenico Abbo, i rappresentanti della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera e dell'Arma dei Carabinieri, con il Tenente Colonnello Pier Enrico Burri insieme al nuovo capitano di Sanremo Massimiliano Corbo, alla prima uscita ufficiale.