Meeting di apertura dell'anno sociale 2021/2022 martedì per il Lions Club Bordighera Caponero Host

Il Presidente Marco Zagni, alla presenza dei soci ed ospiti, ha illustrato il ricco programma di obiettivi che il club intende raggiungere. Tra i vari obiettivi è stato dato particolare rilievo a quello di contribuire alla donazione di un cane guida per i non vedenti.

Tutti i soci del club hanno voluto ringraziare gli ospiti che hanno accettato l'invito a partecipare alla riunione in particolare: Mimma Espugnato de Chiara presidente di zona, Erika Demaria club service chairperson, Luigi Amorosa Officer distrettuale per l'informatica (DIT) e per formazione, Sauro Schiavolini presidente Lions Club Ventimiglia e Germano Pellegrino past president lions club Bordighera Otto luoghi.