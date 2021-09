Subbuteo: dopo 15 mesi il 'Master Sanremo' torna in 'campo', in sei al Major di Bologna (Foto)

Dopo 15 mesi di assenza, a causa della sospensione di tutti i tornei e campionati a causa del Covid, il Master Sanremo, formazione di calcio tavolo della provincia di Imperia, è tornata a battagliare sui ‘tavoli verdi’, partecipanti al ‘Major’ di Bologna, uno dei tornei più importanti al mondo.

Circa 180 i partecipanti ai tornei individuali del sabato e una trentina di squadre a quelli della domenica. Risultati ancora non particolarmente esaltanti per la formazione matuziana, che ha visto in squadra: Gianfranco Calonico, Carlo Alessi, Claudio Dogali insieme al maltese Jason Pisani, il belga Jerome Heyvaert e al tedesco Frank Stiller. Nel torneo individuale miglior risultato per Calonico che, arrivato in semifinale, è stato battuto dall’emiliano Luca Cappellacci.

Nel torneo a squadre i matuziani hanno raggiunto i quarti di finale dopo un buon girone eliminatorio. Battuti dalla corazzata Reggio Emilia, rimpiangono il match del girone contro Milano, pareggiato con differenza reti peggiore, che li ha relegati al secondo posto. Vincendo il primo round avrebbero incontrato una eliminazione diretta più abbordabile.

La trasferta, come spesso capita per il ‘Master Sanremo’, è stata resa possibile dalla straordinaria collaborazione della concessionaria ‘Auto 3’ in corso Matuzia e corso Imperatrice, al 'Big Ben' di piazza Bresca, ‘Grandi Auto’ di corso Marconi, NK Garden, ristorante ‘Quintaessenza’ e ‘Sottocoperta Pub’.

Prossimo impegno per il ‘Master Sanremo’, a luglio al ‘Guerin Subbuteo’ di Reggio Emilia, a ottobre. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l’attività, può consultare il sito Internet: www.subbuteomastersanremo.it.