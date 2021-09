Calcio: Coppa Italia dilettanti, l'Atletico Argentina esordisce con un secco 4-1 inflitto all'Oneglia (Foto)

Atletico Argentina: Calcina, Colavito, Stella, Modesti, Campagnani, D'Agostino, Russo, Calvini G, Macaluso, Ferrigno, Sina. In panchina: Cedeno, Crespi, Vecchiotti, Brizio, Rastello, Valenzise, Cresa.

Oneglia Calcio: Filiberto D., De Matteis, Stabile, Filiberto S., Combi, Negro, La Porta, Zanchi, Bella, Pellgrino, Schievenin. In panchina: Loiacono, Benini, Ansaldo, Velasque De La Crus, Carnabuci, Pippia, Lanteri, Pala, Comiotto.

Sul rinvigorito manto erboso dell'Ezio Sclavi è andato in scena l'esordio dell'Atletico Argentina contro l'Oneglia Calcio. In avvio di gara l'Atletico si porta subito in vantaggio con Macaluso, vantaggio che dura circa venti minuti nervosi e con molte interruzioni di gioco dovute ai falli fischiati che portano tre ammonizioni già nel primo tempo, tutte per la squadra ospite.

La partita comunque rimane aperta grazie al pareggio al 40' dell'Oneglia con De Matteis, che si fa di nuovo superare al termine del primo tempo dal raddoppio dei padroni di casa con Russo. Nel secondo tempo entra solo una squadra in campo e, come nei primi quarantacinque minuti, la prima a segnare dopo varie occasioni è l'Argentina con una volèe incredibile di Vecchiotti su assist di Capitan Calvini. Il possesso palla dell'Argentina viene interrotto solo tre volte nel proseguo della partita: un rosso per Schievenin, dal quarto gol dei padroni di casa messo a segno da Brizio e dal secondo rosso per gli ospiti al numero 9 Bella, nel recupero del secondo tempo.

Esordio che porta sicurezza in casa Atletico in vista dell'inizio del campionato. Tutta altra storia per gli ospiti che hanno molto da lavorare per arrivare con un altro piglio alla Prima Categoria.