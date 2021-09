Calcio, Imperia. Parla Mister Cortellini prima del derby:" C'è tanta carica, vogliamo fare una bella partita"

E’ la vigilia di Imperia-Sanremese, primo derby stagionale , che decreterà quale tra le due squadre ponentine proseguirà il percorso in Coppa Italia.

Contattato dalla nostra redazione, l’allenatore nerazzurro Paolo Cortellini ha presentato la partita. Per lui si tratterà dell’esordio davanti al pubblico amico e il primo derby: insomma, sarà un match diverso dagli altri.

“C’è tanta carica. E’ il derby. E faremo di tutto per giocare una bella partita ” poi prosegue “Stiamo valutando le condizioni dei giocatori, anche di Grazhdani. “

Il centravanti greco, infatti, non era tra i convocati di Gozzano per un problema muscolare. Una prima di campionato che, a differenza degli anni precedenti, è stato anche l’esordio stagionale. Sul punto il tecnico commenta:” Preferivo la vecchia programmazione ma dobbiamo attenerci a questa decisione, non ci sono alternative. Chiaramente era meglio preparare la settimana, senza la partita di coppa nel mezzo.”

E sul match di domenica scorsa, ha commentato:” La squadra ha fatto un’ ottima prestazione. Il primo tempo è stato di livello, con un buon palleggio. Nella ripresa, ci siamo abbassati per vari motivi, abbiamo dovuto cambiare assetto e loro ci hanno un po’ schiacciati. Può capitare di soffrire con squadre di alta classifica come il Gozzano. Eravamo anche stanchi per via del campo pesante. Per come si era messa, abbiamo un po’ di rammarico perché potevamo fare bottino pieno ma rimane la prestazione e una bella partita.”

La parola torna subito al campo. L’appuntamento è per domani pomeriggio, ore 17:00, al ‘Nino Ciccione’ di Imperia dove i nerazzurri affronteranno la Sanremese nel primo turno di Coppa Italia.

A dirigere l’Incontro sarà il signor Jules Roland Andeng Tona Mbel, della sezione di Cuneo. Coadiuvato da Niccolò Fuccaro (di genova) e Dimitri Giorgio Ghio (di Novi Ligure).

I biglietti sono disponibili oggi, dalle 17 alle 19, presso il campo ‘Salvo’ dei Piani e domani, dalle 15, al ‘Ciccione’, al costo di 10 Euro per i posti in tribuna e 5 Euro per la gradinata.