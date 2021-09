A Sanremo ottimi risultati dei giovani del Valdigne Triathlon: molti atleti biellesi nella città dei fiori (Foto)

Si sono svolte, sabato scorso a Sanremo, le gare giovanili individuali Crono per la Coppa Italia (cat. Junior, Youth B e Youth A), per il Trofeo Italia (cat. Ragazzi) e gare Promo per MiniCuccioli , Cuccioli e Esordienti, nel pomeriggio le gare per il Campionato Italiano a squadre Crono TT e nella giornata di domenica le prove per la Coppa delle Regioni (manifestazione a staffetta a convocazione da parte dei Comitati Regionali).

La partecipazione è stata ancora una volta incredibile, quasi 1.000 giovani atleti presenti nella splendida location. Nella gara di Coppa Italia (piuttosto breve dovuto al fatto che alcuni dei giovani atleti dovevano affrontare ben 3 gare in 2 giorni) erano previste per gli Junior, Youth A e Youth B le seguenti distanze: 200m di nuoto, 2km di bici e 1.000 m di run.

I primi a scendere in campo sono stati gli Youth A, B e Junior maschili, le gare tutte a Crono hanno visto per Valdigne tra gli Youth A ancora un’ottima prova del cuneese Riccardo Giuliano che si è piazzato in 5° posizione assoluta, lo hanno seguito con delle prove solide i torinesi Filippo Col, Alberico Icardi, Giovanni Agrimi e Pietro Pieracci, tra gli Youth B bene Alberto Germano (che ha fatto ben valere le sue doti natatorie nelle acque libere), l’arquatese Mirco Pordenon e l’altro torinese Enea Demarchi.

Tra le Youth A femmine gran partecipazione per i colori verde-turchese-oro, con cinque atlete in gara, ancora una prova tutta grinta per la biellese Costanza Antoniotti che è salita sul terzo gradino del podio, sfiorando l’argento per 13 centesimi di secondo e l’oro per 8 secondi. Molto positiva la prova della giovanissima (2007) Silvia Turbiglio, 15° assoluta, atleta ormai stabilmente nelle zone alte delle classifiche italiane. Ancora soddisfazioni per gli ottimi piazzamenti di Ludovica Sabbia, dell’altra biellese Carlotta Freguglia e della torinese Alice Col. I piazzamenti delle ragazze in questa categoria e in quelle maschili testimoniano l’alto livello qualitativo raggiunto dai giovani di Valdigne Triathlon.

Tra le Youth B, positiva la prova di Francesca Rondelli 37° al traguardo. Nella gara del TROFEO ITALIA ancora una prova eccellente di Gabriele Ferrara, ormai abbonato al gradino più alto del podio, per lui oro in una gara che prevedeva 200m di nuoto, 3km di bike e 1.000 m di run. Buone le prove dei torinesi Lorenzo Gatti, Leonardo Chierotti, Lorenzo Strazzari, Tommaso Strazzari e Pietro Col che con grinta e impegno hanno portato a casa buoni piazzamenti in una gara molto partecipata.

Nella gara femminile ancora una gara di alto livello per Erica Pordenon giunta al traguardo in 14° posizione. Nelle gare promo per i più giovani, gloria per Marco Turbiglio (5°) e tanti ottimi risultati per i torinesi Marco Strazzari e Fabio Rivella tra i Cuccioli, per Chiara Gai, Giulia Rivella, Giovanni Durando e Pietro Ciccarelli tra gli Esordienti Si è poi svolta nel pomeriggio la spettacolare e molto partecipata anche come tifo gara a squadre TT, valida per il Campionato Italiano di specialità giovanile. Valdigne Triathlon è scesa in campo con ben 4 formazioni Youth e 14 atleti sulle distanze di 200m-6km-1.000m.

Estremamente positive le prestazioni delle due staffette femminili giunte a poche decine di secondi una dall’altra a testimonianza di una grande equilibrio delle prestazioni delle atlete. La staffetta Antoniotti/Turbiglio/Rondelli si è piazzata al 9° posto nel campionato Italiano e la staffetta con Sabbia/Freguglia/Col al 13° posto. Positive le prestazioni delle staffette Maschili con Giuliano/Germano/Pordenon/Col e Demarchi/Agrimi/Icardi/Pieracci in una gara che vedeva un altissimo numero di squadre presenti.

Nella giornata di domenica si è svolta la spettacolare gara della Coppa delle Regioni, gli atleti sono stati convocati dai Comitati Regionali in base alle regioni di residenza. Gabriele Ferrara convocato nella staffetta Ragazzi della Regione Liguria ha conquistato con i suoi compagni di squadra l’argento. Buoni piazzamenti per Erica Pordenon e Lorenzo Gatti, convocati nelle staffette piemontesi, sempre della categoria ragazzi. Tra gli Youth ben 4 i convocati della formazione verde-turchese-oro, la biellese Costanza Antoniotti, il cuneese Riccardo Giuliano, la torinese Silvia Turbiglio e l’arquatese Mirco Pordenon che sono stati inseriti tutti insieme nella quinta staffetta piemontese e che è diventata una staffetta con atleti tutti di Valdigne Triathlon.

Eccezionale la prova dei quattro giovani, che hanno dimostrato uno spirito di squadra encomiabile, conquistando l’8° posto assoluto finale, piazzandosi davanti a tante staffette regionali di alto livello, in una gara spettacolare grazie alla numerosa partecipazione di giovani di tutta Italia. La ciliegina sulla torta è giunta con la premiazione del Trofeo Italia a Squadre per le categorie Giovanissimi, Coppa e quarto posto finale italiano per i colori della formazione del Presidente Gabriele Sprocati che ha dichiarato “Oggi siamo felicissimi dei risultati dei nostri ragazzi, siamo particolarmente felici di aver potuto schierare ben quattro squadre nella Coppa Crono a testimonianza del proficuo lavoro fatto dai nostri Tecnici e Coordinatori e dal Direttivo societario”.