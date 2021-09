Coronavirus, presidente Toti: "Incidenza in Liguria a 38 casi su 100mila abitanti a settimana"

“La situazione del contagio nella nostra regione è in miglioramento: negli ultimi sette giorni l’incidenza è di 38 casi ogni 100mila abitanti, domenica era invece a quota 42. Non solo la Liguria, ma tutto il Paese sta ripartendo per davvero, su tanti fronti, lo stiamo vedendo plasticamente sotto i nostri occhi: merito della campagna vaccinale, che in Liguria prosegue senza interruzioni.

A oggi è coperto con almeno una dose di vaccino l’80,31 % della popolazione sopra i 12 anni, e sono 1691 le prenotazioni effettuate dalle 14 di ieri alle 14 di oggi e oltre 5600 le dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore”.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione coronavirus e vaccini: “Per quanto riguarda invece le fasce di popolazione per quanto riguarda le persone tra i 12 e 19 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 66,35%. Tutte le fasce sopra i 50 anni hanno superato l’80% di copertura con almeno una dose: dai 50 ai 59 anni siamo all’80,62%, dai 60 ai 69 anni all’84,32%, dai 70 ai 79 all’83,55% e gli over 80 al 96,05%”, conclude Toti.