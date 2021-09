Motocross: la giovane ventimigliese Matilde Stilo confermata la migliore ligure al campionato italiano

La ventimigliese Matilde Stilo si conferma la miglior ligure al campionato Italiano Motocross, arrivando tredicesima assoluta dopo le 5 gare del campionato nazionale.

Una stagione in salita e non finita nelle posizioni volute ma dopo alti e bassi, colpo di coda all’ultima prova di campionato che dà fiducia per il 2022.

Quest’anno la Stilo era in forza al Motoclub Gorlese e al team ‘GasGas Made Of’ di Alessandria. Inizia già da ora la preparazione per la stagione 2022 sotto la attenta osservazione del vercellese Luca Arimatea.