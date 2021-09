Calcio: mercoledì di Coppa Italia per Imperia e Sanremese, via alla prevendita al 'Ciccione' (Ore 17)

Dopo il buon pareggio all'esordio in campionato sul campo del Gozzano è già tempo di Coppa Italia per l'Imperia. Mercoledì alle 17 allo stadio Ciccione ecco il derby con la Sanremese, valido per il primo turno della competizione.

Da questo pomeriggio alle 17 e fino alle 19 prevendita dei biglietti al campo Francesco Salvo. Questi i prezzi: 10 euro tribuna, 5 euro gradinata. La prevendita sarà aperta anche martedì con lo stesso orario sempre al campo Salvo. Mercoledì, invece, la vendita dei biglietti sarà aperta dalle 15 allo stadio Ciccione.

Da segnalare infine che i biglietti per il settore ospite verranno venduti dalla società ospitata esclusivamente in prevendita.