Beach Volley: Serena Cammino e Silvia Aime vincono il trofeo 'Olio Amoretti e Gazzano' a Diano Marina

Si è chiusa con un grande successo di pubblico la tappa serie ‘Beach 1 - Trofeo Olio Amoretti e Gazzano 2 x 2’, disputata a Diano Marina.

Centinaia di persone, dalla passeggiata a mare di Diano hanno assistito alle intense partite svoltesi sul campo centrale allestito all’arenile comunale e ai bagni ‘Delfino’. Le partite sono state condizionate dal forte vento che faceva prendere al pallone traiettorie inaspettate.

Le teste di serie n° 1, Sofia Arcaini ed Elena Colombi (milanesi e poco abituate a giocare con vento) sono state battute in semifinale dalle seconde classificate Botta-Valore e, nella finalina per il 3° posto da Cecilia Serata e Irene Apicella. La finale ha visto imporsi, per il secondo anno consecutivo, Serena Cammino (torinese) e Silvia Aime (di Savona), che hanno per 2-0 superando le albissolesi Giorgia Botta ed Elisa Baldoria.

Ottima prova e 5° posto a pari merito per la coppia locale formata da Andrea Giudici e Debora Maggisano e per per le giovanissime Under 18 Greta Filippini e Maria Molinaro.