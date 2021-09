Sanremo: oltre 1.700 partecipanti all'Olympic Triathlon, ieri il grande spettacolo tra mare e strade (Foto)

Ben 1.750 iscritti per il 'Sanremo Olympic Triathlon', che è tornato nella città dei fiori in un un grande weekend dedicato allo sport. Atleti provenienti da ogni parte d’Italia per quanto riguarda le gare giovanili e anche da Croazia e Germania, per la distanza olimpica.



Ieri le categorie Ragazzi, Youth e Junior daranno vita alla Coppa delle Regioni. I comitati regionali hanno portato i migliori atleti della propria regione nelle varie categorie. E' stata quindi la volta del Sanremo Olympic Triathlon, gara Silver Rank, che ha presentato percorsi del tutto inediti.

La gallery fotografica è stata realizzata dal nostro fotografo Tonino Bonomo