Un uomo di 74 anni è stato trovato morto questo pomeriggio all'interno del proprio appartamento di via Caboto ad Arma di Taggia.

I soccorsi sono stati allertati dai parenti che provavano a mettersi in contatto con lui, senza ottenere risposta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme al personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso.