Torneo Sociale a squadre, Campionato Italiano U16 femminile a squadre e Scuola Tennis: ecco tutte le iniziative del Tennis Sanremo

Torneo Sociale a squadre – Da martedì 21 settembre sui campi del Circolo alla Foce di Sanremo prende il via il Torneo Sociale a squadre la cui finale è prevista domenica 3 ottobre.

Limitato ai classificati 3.4, il torneo si gioca in sessione serale a partire dalle ore 19. Le squadre sono composte da uomini e donne, per ogni sfida sono previsti match di singolare, doppio e doppio misto. Ogni sera, tra i giocatori impegnati in campo, verranno sorteggiati due nomi a cui verrà offerta una cena presso il ristorante Il Galeone che si trova all'interno del Circolo. Nel programma degli incontri è prevista una sospensione da venerdì 24 a domenica 26 settembre per permettere lo svolgimento della fase finale nazionale del Campionato Italiano femminile a squadre under 16 assegnato alla società Tennis Sanremo.

Le iscrizioni al Torneo Sociale a Squadre si chiudono alle ore 12 di lunedì 20 settembre.

Campionato Italiano U16 femminile a squadre – La Fit – Federazione Italiana Tennis, ha assegnato al circolo Tennis Sanremo la fase finale del Campionato Italiano under 16 femminile a squadre. Saranno otto le squadre finaliste, reduci da un lungo percorso che ha appena terminato la sua penultima fase, quella del concentramento di semifinale in diverse sedi definite 'macro-aree'. Le migliori squadre convergeranno su Sanremo per disputarsi l'atto finale che assegna il titolo tricolore al termine di tre giorni di sfide sui campi in terra rossa del circolo di corso Matuzia da venerdì 24 a domenica 26 settembre.

A breve verrà comunicato l'elenco dei circoli tennistici italiani che hanno superato anche la fase eliminatoria e che giungeranno a Sanremo nei prossimi giorni per giocarsi il prestigioso titolo di Campione d'Italia U16 femminile a squadre.

Scuola Tennis – Proseguono sui campi di Sanremo e Ospedaletti gli incontri, offerti gratuitamente, di avviamento al tennis a cura del Sanremo Tennis Team. Tutto lo staff dei Maestri del Tennis Sanremo è a disposizione in questi giorni per far provare i primi approcci a questo sport e/o fornire tutte le informazioni necessarie in vista dell'inizio vero e proprio dei corsi di vari livelli della Scuola Tennis. Importante novità è quella della collaborazione di Adriano Parodi, Maestro Nazionale Fit e un grande curriculum alle spalle nonostante la giovane età, che presterà la sua opera a Ospedaletti per un rilancio in grande stile dell'attività anche giovanile sui campi di Corso Regina Margherita.

Le prossime date per gli incontri gratuiti sono: 21/23/28/30 settembre sui campi di Ospedaletti, e 22/24/29 settembre e 1 ottobre alla Foce di Sanremo, a partire dalle ore 16 per ragazze e ragazzi delle scuole medie e superiori, alle ore 17 per quelli delle scuole elementari, e alle 18 per quelli già capaci con corsi di 'perfezionamento e pre-agonistica'.