Ciclismo: la U.C. Sanremo conquista vince alla Pietrabruna Bike Road

Si è disputata oggi la terza edizione della granfondo cicloturistica non competitiva "Pietrabruna Bike Road". Una giornata estiva con cielo terso e decisamente molto ventilata, ha accompagnato i ciclisti che si sono cimentati nei 3 percorsi previsti dalla manifestazione.



A trionfare è stata la società ciclistica U.C. Sanremo, davanti ai padroni di casa della Blu di Mare-Circolo Parasio, terza la Calice Bike. Il percorso si snodava tra la valle del San Lorenzo e la valle Argentina sempre molto frequentate da ciclisti locali e non. La Blu di Mare-Circolo Parasio si è quindi laureata Campione Regionale Cicloturismo C.S.A.in



"Un ringraziamento va alla Proloco di Pietrabruna, nonchè ai nostri ormai decennali sponsor ovvero Delizie di Gaya e il Pane di Triora. Inoltre non ultimo un ringraziamento al Bar Pradio di Badalucco che come il Pane di Triora ha ospitato il nostro controllo dei passaggi digitale. La Blu di Mare-Circolo Parasio e l'ente C.S.A.In ringraziano tutti i ciclisti che hanno partecipato e si sono divertiti con noi, sperando di riaverli sempre più numerosi all'edizione 2022!"