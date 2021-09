Calcio, Serie D. Sanremese attesa dalla Caronnese per l'esordio. La probabile formazione di Andreoletti.

E’ tutto pronto allo stadio ‘Corso della Vittoria 999’ dove alle ore 15:00 la Sanremese sarà ospitata dalla Caronnese, per la prima giornata del Girone A di Serie D 2021/22. Direzione del match affidata al signor Matina, della sezione di Palermo.

Avvio piuttosto complicato per la squadra allenata da Andreoletti che va nella tana della Caronnese, società abituata a far bene in questo campionato. Basti pensare che i rossoblu hanno raggiunto i playoff per sei volte, nelle ultime otto stagioni.

Nello scorso torneo, la Sanremese ha vissuto direttamente le insidie che si celano dietro la trasferta lombarda perdendo per 3-1 (oltre all’espulsione di Bregliano) e raccogliendo un solo punto al ‘Comunale’.

Nello schieramento di Scalise, davanti al portiere Angelina, comanda la difesa il 22enne Cosentino (ottimo prospetto, scuola Ascoli). A centrocampo Vernocchi e Putzolu orchestrano il gioco, con Vitiello, Vincenzi ed Esposito che orbitano attorno a capitan Corno (undicesima stagione in rossoblu), ‘puntero’ da 157 reti in D e in doppia cifra negli ultimi nove campionati.

Soltanto il giovane Maglione, invece, non sarà a disposizione di Andreoletti. Il classe 2002 è stato utilizzato spesso nel precampionato ed anzi, sulla carta, è uno dei titolari nello schieramento biancoazzurro. Comunque le alternative non mancano: a cominciare dall'inserimento di Valagussa e LaRotonda, fino allo schieramento di Giacchino con lo spostamento di Gemignani.

Il modulo comunque appare certo e l’allenatore si affiderà al collaudato 4-3-3. Di seguito, la probabile formazione: Bohli; Nouri, Bregliano, Mikhaylovskyi, Fabbri ; Valagussa, Gemignani, Gagliardi; Anastasia, Ferrari, Pellicanò.